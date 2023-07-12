إيلون ماسك يعلن إنشاء شركة جديدة متخصصة فى الذكاء الاصطناعى

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "xAI" بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".

وذكر موقع الشركة الإلكتروني في بيان أن "ماسك، سيشارك مع فريقه المزيد من المعلومات على ميزة "تويتر سبيس" يوم الجمعة عن الشركة الجديدة".

وأوضح بيان الشركة أن "أعضاء الفريق العاملين بشركة xAI تدربوا وعملوا في شركات من بينها "DeepMind" و"OpenAI" و"Google Research" و"Microsoft Research" و"Tesla".

وأضاف أن "أعضاء الفريق العاملين بشركة "xAI" قد عملوا في مشاريع بما في ذلك "DeepMind’s AlphaCode" و"OpenAI's GPT-3.5" و"GPT-4 chatbots".