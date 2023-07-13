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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات من حياة على الكسار "كوميديان مصر الأول"

الفنان الراحل علي
الفنان الراحل علي الكسار

تحل اليوم ذكرى وفاة "كوميديان" مصر الأول الفنان الراحل على الكسار، والذي يُعدّ من أبرز وأهم النجوم المسرحيين والسينمائيين في مصر والوطن العربي في نهاية القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية محطات في حياته وأهم أعماله الفنية.

ولد علي الكسار في الثالث عشر من يوليو عام 1887، في القاهرة في حي السيدة زينب ونشأ بها، وتوفي في الخامس عشر من يناير  عام 1957، واسمه الحقيقي على خليل سالم وقد أخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعي زينب على الكسار.

عمل في البداية بمهنة السروجي وهي ذات المهنة التي امتهنها والده، لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله، وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم.

- تأسيسه للفرق المسرحية ومنافسة الريحاني

في عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها «دار التمثيل الزينبي» ثم انتقل إلى فرقة «دار السلام» بحي الحسين، ذاعت شهرته ودخل في منافسة حامية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني وابتدع شخصية (عثمان عبدالباسط) النوبي لمنافسة شخصية (كشكش بيه) التي كان يقدمها الريحاني، ونجحت الشخصية نجاحًا عظيمًا ولا تزال خالدة في ذاكرة التمثيل العربي.

وفي عام 1924 قفز بفرقته قفزة هائلة عندما انضم إليها الموسيقار الكبير الشيخ زكريا أحمد وقدم لها العديد من الألحان المسرحية.

في عام 1934 سافر إلى الشام وقدم مسرحياته هناك ولاقت نجاحًا كبيرًا، بعد ذلك مر بأزمة أدت إلى إغلاق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدم ما يزيد على 160 عرضًا مسرحيًا.

-  أبرز أفلامه في السينما

اتجه بعدها إلى السينما وقدم فيها عددًا من الأفلام الناجحة من أشهرها: «أنا وأمي، قلبي على ولدي، وقدم الخير، وغلطة أب، والأم القاتلة، وخضرة والسندباد، وجزيرة الأحلام، وقسمة ونصيب، ومغامرات خضرة، وأخلاق للبيع، وأمير الانتقام، وآخر كدبة، وآه من الرجالة، ومبروك عليكي، وأسير العيون، وعلى أد لحافك، والمرأة شيطان، وبنت حظ، وورد شاه، الصيت ولا الغنى، صاحبة العمارة، ونرجس، وأحكام العرب، لست ملاكًا، يوم في العالي، نورالدين والبحارة الثلاثة، رصاصة في القلب، علي بابا والأربعين حرامي، محطة الأنس».

توفي على الكسار بمستشفى قصر العينى يوم 15 يناير عام 1957 عن عمر ناهز الـ69 عام بعد معاناة طويلة مع المرض.

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