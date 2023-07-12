"مستقبل وطن" يختتم المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي "صيف 2023"

اختتم حزب مستقبل وطن فعاليات المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي "صيف 2023" والذي تنظمه أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمشاركة أمانات " التنظيم، الشباب، الإعلام والدمج المجتمعي لذوي الإرادة"، والمقام في المدينة الشبابية في الغردقة، على مدار 4 أيام.

وشهد اليوم الختامي للمعسكر، جلسة تنظيمية ونقاشية بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري، والسيد أحمد حسام عوض، أمين الشباب، والأمناء المساعدين لأمانات، التنظيم، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، وأمناء الحزب بمحافظتي البحر الأحمر والشرقية.

وفي بداية حديثه، نقل النائب أحمد عبد الجواد، رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركين معربًا فيها عن تمنياته لكافة المشاركين وقيادات وأعضاء الحزب بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة دعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية من خلال العمل الجماعي.

ومن جانبه، أشار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب إلى تميز المعسكر بمشاركة الكوادر المتميزة من كافة الأمانات النوعية بالحزب ما يعكس رغبة الحزب على الاستمرار كحزب قوي بأعضاءه وقياداته من خلال العمل الجماعي والتنظيمي.

وشارك في المعسكر التدريبي أمناء وأعضاء أمانات العمل الجماهيري، التنظيم، الشباب، الإعلام، الدمج المجتمعي لذوي الإرادة، بمحافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد، مطروح وأسوان.

ويهدف المعسكر من خلال برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الأنشطة التدريبية والترفيهية والجلسات الحوارية، لإعلاء قيم التعاون والتكامل وتدعيم جسور التواصل بين قيادات الحزب وكوادره.