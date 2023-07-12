ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يختتم المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي "صيف 2023"

جانب من المعسكر التدريبي
جانب من المعسكر التدريبي

اختتم حزب مستقبل وطن فعاليات المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي "صيف 2023" والذي تنظمه أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمشاركة أمانات " التنظيم، الشباب، الإعلام والدمج المجتمعي لذوي الإرادة"، والمقام في المدينة الشبابية في الغردقة، على مدار 4 أيام.

FB_IMG_1689189146480

وشهد اليوم الختامي للمعسكر، جلسة تنظيمية ونقاشية بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري، والسيد أحمد حسام عوض، أمين الشباب، والأمناء المساعدين لأمانات، التنظيم، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، وأمناء الحزب بمحافظتي البحر الأحمر والشرقية.

FB_IMG_1689189145024

وفي بداية حديثه، نقل النائب أحمد عبد الجواد، رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركين معربًا فيها عن تمنياته لكافة المشاركين وقيادات وأعضاء الحزب بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة دعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية من خلال العمل الجماعي.

FB_IMG_1689189143592

ومن جانبه، أشار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب إلى تميز المعسكر بمشاركة الكوادر المتميزة من كافة الأمانات النوعية بالحزب ما يعكس رغبة الحزب على الاستمرار كحزب قوي بأعضاءه وقياداته من خلال العمل الجماعي والتنظيمي.

FB_IMG_1689189141721

وشارك في المعسكر التدريبي أمناء وأعضاء أمانات العمل الجماهيري، التنظيم، الشباب، الإعلام، الدمج المجتمعي لذوي الإرادة، بمحافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد، مطروح وأسوان.

FB_IMG_1689189140406

ويهدف المعسكر من خلال برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الأنشطة التدريبية والترفيهية والجلسات الحوارية، لإعلاء قيم التعاون والتكامل وتدعيم جسور التواصل بين قيادات الحزب وكوادره.

FB_IMG_1689189137666
FB_IMG_1689189139066
حزب مستقبل وطن الدمج المجتمعي اليوم الختامي التنظيم أحمد عبد الجواد الأمين العام المساعد

الأكثر قراءة

بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

السيطرة على حريق نشب داخل فيلا رجل أعمال شهير بالإسكندرية

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

إدارة الأبيض تعد بمكافآت خاصة لـ«العكننة» على بطل الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى