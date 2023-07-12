مع تقدم الصين وروسيا.. هل تعجز واشنطن فى إنتاج طائرات F-35؟

ذكرت مجلة Air & Space Force Magazine، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تخطط لإنتاج 220 طائرة من طراز F-35 سنويًا لتتناسب مع تحسين الصين وروسيا لطائرات J-20 وSu-57، إلاّ أنها تواجه العديد من الأزمات والعجز ومشكلات في السعة حيث تتناقض مع هذا الادعاء.

أضافت المجلة في تقرير لها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة إنتاج مقاتلات F-35 مع تقدم الصين وروسيا في برامج مقاتلات الجيل الخامس والتي تهدد بشكل متزايد بفتح فجوة مقاتلة بين الولايات المتحدة وخصومها القريبين.

ونقلت المجلة عن معهد ميتشل لدراسات الفضاء قد حثت الخدمات الأمريكية والبنتاجون على زيادة الإنتاج والقدرة الصناعية F-35؛ حتى لا يضطر مستخدمو F-35 الأمريكيون وحلفاؤهم إلى الانتظار طويلاً، أوامر طائرة جديدة.

ويشير التقرير إلى أن القوات الجوية الأمريكية طلبت في البداية 110 طائرات من طراز F-35 سنويًا، لكنها خفضت تدريجياً طلباتها إلى 80 أو 60 أو 48 أو أقل.

أشارت مجلة القوات الجوية والفضاء إلى أن شركة لوكهيد مارتن تجري مفاوضات مع مكتب الإنتاج المشترك F-35 (JPO) لإنتاج قطعتي الإنتاج 18 و 19، والتي تتكون من 156 طائرة. قالت شركة لوكهيد مارتن، إنه من خلال الموارد الإضافية يمكنها دفع إنتاج F-35 إلى ما يزيد علي 220 طائرة سنويًا.

مع ذلك، ذكر التقرير أن رئيس الاستحواذ للقوات الجوية الأمريكية أندرو هانتر أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن شركة لوكهيد مارتن ستكافح لإنتاج 156 طائرة سنويًا، مشيرًا إلى أن عملاق الدفاع سيتعين عليه زيادة الأدوات وإضافة المزيد من التحولات لعمالها المهرة، التي كان من الصعب توظيفها.

تقول إن شركة لوكهيد مارتن عزت بعض حالات التأخير في التسليم إلى نقص العمال في شركات المكونات والمواد أثناء تعافيها من جائحة كوفيد 19.

ونقلت المجلة عن هانتر قوله إن صنع أجسام من طراز F-35 يمثل قيدًا كبيرًا حيث اعتمد البرنامج في البداية على تركيا لتصنيع بعض الجثث. تمت إزالة تركيا من برنامج F-35 في عام 2019 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.

جاء ذلك في ظل معاناة طائرة F-35 الأمريكية الصنع من أوجه قصور، وعلى الرغم من النكسة، في بيان صحفي هذا الشهر ، قالت شركة الدفاع الألمانية العملاقة Rheinmetall، إنها تخطط لفتح مصنع حديث للغاية لهيئات F-35A في Weeze ، شمال الراين وستفاليا.

تقول Rheinmetall إن إنتاج 400 طائرة من طراز F-35A سيبدأ في 2025، بالتعاون مع Northrop Grumman و Lockheed Martin، وعلى الرغم من جهود التصنيع الضخمة والتكاليف التي تدخل في إنتاج F-35، قد لا تكون الطائرة سلاحًا رائعًا عالي التقنية كما هو معلن عنه.