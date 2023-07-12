ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فيلم نابليون.. قصة حياة الحاكم العسكرى الشهير وحملته على مصر

نابليون
نابليون

وصفت مجلة "hollywood reporter" الأمريكية، فيلم "Napoleon" بطولة النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، بأنه يسرد ملحمة تاريخية تسرد تفاصيل من حياة نابليون الاجتماعية والعسكرية.

فيلم نابليون 

ويسرد الفيلم وفقًا للمجلة الأمريكية، رحلة نابليون بونابرت الحثيثة إلى السلطة من خلال منظور علاقته العاطفية والمتقلبة مع حبه الوحيد جوزفين والتي تقوم بدورها الممثلة (فانيسا كيربي).

ويعرض الفيلم  تكتيكات القائد الفرنسي نابليون العسكرية والسياسية الحكيمة التي لطالما تمتع بها في كل معاركه على مر التاريخ.

ويُظهر المقطع الدعائي العديد من مشاهد ساحة المعركة الشاملة التي تكشف تفاصيل عن  القائد العسكري الفرنسي والزعيم السياسي الذي صعد إلى الصدارة خلال الثورة الفرنسية وقاد العديد من الحملات الناجحة خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا لفرنسا في عام 1804.

كما ظهر في إعلان الفيلم، لقطات مختلفة تسرد الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر، وقصفه لأهرامات الجيزة الشهيرة حيث كانت الحملة الفرنسية محاولة من نابليون لإعلاء شأن الدولة الفرنسية التي خاض لأجلها العديد من الصراعات المختلفة.

ويعتبر فيلم نابليون من إنتاج  Sony Pictures وApple Original Films وسوف يتم طرحه في دور العرض المختلفة في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، حيث سيتم عرضه على Apple TV في وقت لاحق.

وفيلم نابليون هو التعاون الأول بين "فينيكس" والمخرج  العالمي ريدلي سكوت وسيشارك "خواكين" البطولة النجمة فانيسا كيربي، بن مايلز، كاثرين والكر، تأليف ديفيد سكاربا.

 وحصل فيلم نابليون الذي لم يطرح بعد في دور العرض، على تصنيف R نظرًا لاحتوائه على العديد من المشاهد الدموية، والتصنيف r، يعني أن الفرد الذي يقل عمره عن 17 عامًا لا يجب أن يشاهد الفيلم وحده، ولكن لا بد أن يكون هناك مرافق له من أحد الوالدين.

نابليون فيلم خواكين فينيكس ملحمة حياة نابليون

الأكثر قراءة

بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

مسعف وسائق يساعدان سيدة على وضع مولودها خلال نقلها للمستشفى ببنى سويف

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

رسميا.. وفد وزارة العدل يتسلم مقر مجمع محاكم ونيابات فايد بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى