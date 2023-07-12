فيلم نابليون.. قصة حياة الحاكم العسكرى الشهير وحملته على مصر

وصفت مجلة "hollywood reporter" الأمريكية، فيلم "Napoleon" بطولة النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، بأنه يسرد ملحمة تاريخية تسرد تفاصيل من حياة نابليون الاجتماعية والعسكرية.

فيلم نابليون

ويسرد الفيلم وفقًا للمجلة الأمريكية، رحلة نابليون بونابرت الحثيثة إلى السلطة من خلال منظور علاقته العاطفية والمتقلبة مع حبه الوحيد جوزفين والتي تقوم بدورها الممثلة (فانيسا كيربي).

ويعرض الفيلم تكتيكات القائد الفرنسي نابليون العسكرية والسياسية الحكيمة التي لطالما تمتع بها في كل معاركه على مر التاريخ.

ويُظهر المقطع الدعائي العديد من مشاهد ساحة المعركة الشاملة التي تكشف تفاصيل عن القائد العسكري الفرنسي والزعيم السياسي الذي صعد إلى الصدارة خلال الثورة الفرنسية وقاد العديد من الحملات الناجحة خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا لفرنسا في عام 1804.

كما ظهر في إعلان الفيلم، لقطات مختلفة تسرد الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر، وقصفه لأهرامات الجيزة الشهيرة حيث كانت الحملة الفرنسية محاولة من نابليون لإعلاء شأن الدولة الفرنسية التي خاض لأجلها العديد من الصراعات المختلفة.

ويعتبر فيلم نابليون من إنتاج Sony Pictures وApple Original Films وسوف يتم طرحه في دور العرض المختلفة في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، حيث سيتم عرضه على Apple TV في وقت لاحق.

وفيلم نابليون هو التعاون الأول بين "فينيكس" والمخرج العالمي ريدلي سكوت وسيشارك "خواكين" البطولة النجمة فانيسا كيربي، بن مايلز، كاثرين والكر، تأليف ديفيد سكاربا.

وحصل فيلم نابليون الذي لم يطرح بعد في دور العرض، على تصنيف R نظرًا لاحتوائه على العديد من المشاهد الدموية، والتصنيف r، يعني أن الفرد الذي يقل عمره عن 17 عامًا لا يجب أن يشاهد الفيلم وحده، ولكن لا بد أن يكون هناك مرافق له من أحد الوالدين.