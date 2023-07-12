تفاصيل صلح رامى صبرى وعمرو مصطفى على الهواء فى "نجوم إف.إم"

انتهى الخلاف بين الفنان رامي صبري والملحن عمرو مصطفى بالصلح بين الطرفين بعد أزمة أغنية "يمكن خير" بعد أن قام الأخير بغلقها على يوتيوب، وجاءت المصالحة عبر إذاعة "نجوم إف.إم" وعلى الهواء مباشرة.

وأثناء حلول عمرو مصطفى ضيفًا على برنامج "أجمد 7 الساعة 7" عبر نجوم إف إم، قام رامي صبري بإجراء بمداخلة على الهواء وقال: "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".

وأضاف رامي صبري: "أنا دايمًا بدافع عنك يا عمرو وبقول أنت أطيب واحد في الدنيا وإنتوا فاهمينه غلط ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك وقفت أغنيتي من اليوتيوب".

واعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري قائلًا: "اعتذر لك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحّش الناس فينا".

وتابع عمرو مصطفى: "مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين ولكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا".