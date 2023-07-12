ضمن مبادرة "100 يوم صحة".. الرعاية الأسقفية تنظم يومًا للكشف الطبى للمواطنين (صور)

نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي يوما للكشف الطبي ضمن حملة 100 يوم صحة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المنطقة الطبية بعين شمس.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة 85 من الرجال والسيدات، إذ تم إحالة أربع حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

حضر اليوم القس فايز راعي كنيسة القديس أثناسيوس بمنطقة عين شمس والدكتورة عبير عوض شاكر مديرة التثقيف الصحي بالمنطقة الطبية دكتوره عزه السيد، بالإضافة لفريق التمريض الخاص بالحملة وفريق العمل بمركز عين شمس.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.