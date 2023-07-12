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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائي شابات الخماسي الحديث تتحدثن عن الميدالية الفضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث سارة محمد وفريدة خليل المتوجات بالميدالية الفضية لمنافسات تتابع فرق السيدات ببطولة العالم للشباب تحت 17 سنة عن كواليس الفوز بالمركز الثاني خاصة في ظل تطبيق مسابقة الموانع بصورة رسمية للمرة الأولى.

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية المنافسات خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الجاري، وحصل الثنائي المصري على الميدالية الفضية برصيد 1507 نقطة.

وقالت فريدة في تصريحاتها عقب التتويج بالميدالية "منذ بداية المنافسات ونحن في كامل تركيزنا للوقوف على منصة التتويج، ظهرنا بشكل جيد في السلاح، وفي مسابقة الموانع تمكنا من الحصول على ثالث أفضل زمن وهو ما ساهم في المنافسة على ميدالية بعد السباحة وليزر-رن".

أضافت "استعدادت الفريق بالكامل كانت جيدة قبل البطولة، خضنا تدريبات يومية على فترتين ونشكر الجهاز الفني على دعمهم لنا، أبلغ من العمر 12 عاما وشاركت في العديد من كؤوس العالم للشباب وشاركت في كأس العالم للسيدات مرة واحدة، وأحلم بتحقيق العديد من الميداليات لمصر في قادم البطولات".

وحول مسابقة الموانع التي تقام بصورة رسمية للمرة الأولى، قالت سارة "الموانع تحتاج للتركيز والقوة لأنها ليست سهلة وحال حدوث خطئين يتم استبعاد نتائج الفريق، لذلك يجب العمل على تخطيها بصورة صحيحة حتى لا تضيع فرصة الفريق في الحصول على ميدالية".

واختتمت "سعيدة بتلك الميدالية مع فريدة لأن مسابقة التتابع تعتمد على العمل الجماعي، وسأعمل للمنافسة على ميدالية خلال منافسات الفردي، خضت العديد من بطولات العالم سابقا وأتمنى الحصول على ميدالية عالمية على مستوى السيدات".

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