السيطرة على حريق نشب داخل فيلا رجل أعمال شهير بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق هائل نشب في حديقة فيلا رجل أعمال أجنبي، كائنة بمنطقة فيكتوريا التابعه لحي المنتزه اول شرق المدينة، قبل امتداده إلي باقي الحديقة المقامة علي مساحه كبيرة و محتويات الفيلا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في فيلا رجل أعمال شهير بالقرب من محطه قطارات فيكتوريا التابعه للحي، علي الفور انتقل ضباط مباحث وسيارات الدفاع المدني والحريق والإسعاف إلي مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بحديقة الفيلا المقامة علي مساحة كبيرة وأتت علي جزء كبير من الحديقة، وتم السيطرة على الحريق بواسطة سيارات الإطفاء قبل امتداده الي باقي الحديقة والفيلا التى لا يوجد أحد يقطن بها سوي عدد من الحراس والمبني الرئيسي مغلق ويوجد عدة أبنية مهدمة بالحديقة.

كما تبين أن سبب الحريق جسم مشتعل ألقي علي برجولة خشبية تسبب في اشتعال النار وامتد لجزء كبير من الحديقة تمثلت في نصفها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.