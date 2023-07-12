صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

أفادت تقارير صحفية دنماركية أن نادي ميتلاند أتم الاتفاق مع النادي الأهلي بشأن رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق إلى صفوف الفريق المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة Tipsbladet الدنماركية أنه تم الاتفاق بين الطرفين في الساعات الماضية بشأن انتقال إمام عاشور إلى صفوف الأهلي بعدما وقع اللاعب عقدًا حتى صيف 2029.

وكشفت الصحيفة الدانماركية عن اتفاق الطرفين على دفع الأهلي 2 مليون دولار، وسيدفع 1.2 مليون دولار على أقساط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها عقب مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها غدًا.

كان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي قادمًا من الزمالك.