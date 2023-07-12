"السياحة والمصايف" تقود حملة تفتيش مكبرة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المحال العامة والمنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف (الإدارة العامة للسياحة) أنه تم تنفيذ عدة حملات خلال اليومين الماضيين بنطاق الأحياء: ( منتزة اول - منتزة ثان - شرق - وسط).

تحرير مخالفات بـ 29 منشأة

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 29 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين وجود قائمة أسعار منتهية ولم يتم تجديدها، أو منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار، أو بيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة أو عدم استلام القائمة للاعلان عنها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

أرقام الاستفسارات والشكاوي بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

او عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism1

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .