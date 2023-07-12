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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"السياحة والمصايف" تقود حملة تفتيش مكبرة بأحياء الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المحال العامة والمنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف (الإدارة العامة للسياحة) أنه تم تنفيذ عدة حملات خلال اليومين الماضيين بنطاق الأحياء: ( منتزة اول - منتزة ثان - شرق - وسط).

تحرير مخالفات بـ 29 منشأة 

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 29 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين وجود قائمة أسعار منتهية ولم يتم تجديدها، أو منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار، أو بيع  بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة أو عدم استلام القائمة للاعلان عنها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

أرقام الاستفسارات والشكاوي بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

01270746490
01289252668
01119555946
01501297888

او عبر بريد الصفحة الرسمية
https://www.fb.com/Alexandria.tourism1  
أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .

تكثيف الحملات والرقابة ضبط الاسعار الادارة المركزية للسياحة والمصايف 29 منشأة العامة والمنشآت

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