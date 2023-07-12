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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

ارشيفه
ارشيفه

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى، طعنا بسكين، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة البساتين.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم سائق “توك توك” وكان يسير بمركبته أمام المقهى فاصطدم بـ"منقد الفحم" فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باخراج سكين من ملابسه وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

القاهرة المتهم قتل صاحب مقهى سكين مشاجرة البساتين

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