محافظ أسوان يبحث سبل تسريع إجراءات افتتاح مكتبة مصر العامة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لبحث تسريع إجراءات افتتاح وتشغيل أحدث وأكبر صرح تنويرى ومنارة معرفية وعلمية وثقافية فى أسوان ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر خلال العام الحالى.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد أبوالمجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن احتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير، والذى يعد إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة.

ولفت عطية إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم إنتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة، وسط مشاركة من المتطوعين.

فيما أكد السفير محمد رضا الطايفى، أنه تواكباً مع التجهيز لافتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها المختلفة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية، وسيتم فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة.