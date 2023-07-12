ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يبحث سبل تسريع إجراءات افتتاح مكتبة مصر العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لبحث تسريع إجراءات افتتاح وتشغيل أحدث وأكبر صرح تنويرى ومنارة معرفية وعلمية وثقافية فى أسوان ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر خلال العام الحالى. 

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد أبوالمجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بالمحافظة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن احتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير، والذى يعد إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة. 

ولفت عطية إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم إنتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة، وسط مشاركة من المتطوعين. 

فيما أكد السفير محمد رضا الطايفى، أنه تواكباً مع التجهيز لافتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها المختلفة. 

وأوضح أنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية، وسيتم فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة.

أحتفالات المحافظة بأنتصارات أكتوبر أسوان السفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برامج تدريبية مكتبات مصر العامة مكتبة مصر العامة مكتبة متنقلة مكتبات مصر

الأكثر قراءة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

خبير استراتيجى: محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة

خلال جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى