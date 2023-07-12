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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يُعمق مفهوم التطوع لدى الجميع

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن نجاح العمل الأهلي والتطوعي عن طريق التحالف الوطني، خلال عام من انطلاقه بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي وافق عليه المجلس، نقلة نوعية تسهم في زيادة فاعليته.

وقال نسيم: يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وهو ركيزة أصيلة للحماية الاجتماعية.

وأوضح النائب، أن صياغة تشريع للتحالف الوطني للعمل الأهلي، يمثل دعمًا حقيقيًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص في خدمة ملايين المصريين.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم، أن القانون الجديد يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، ويخدم ملايين المصريين في كل أنحاء البلاد، ويعزز قيم التكافل في المجتمع ويقضي على الفقر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الحماية الاجتماعية النائب نادر يوسف نسيم اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

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