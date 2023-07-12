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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المالكى: التنوع الاثنى فى العراق يعزز التعايش السلمى

المالكي
المالكي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الأربعاء، أن التنوع الاثني في العراق يمثل مصدر قوة ويعزز التعايش السلمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلـِو، وفي مستهل اللقاء قدم رئيس طائفة الصابئة المندائيين التهاني إلى المالكي والشعب العراقي بحلول عيد الأضحى".

أضاف، أنه "جرى بحث واستعراض الواقع السياسي في العراق، والجهود المبذولة من قبل القوى السياسية في دعم الحكومة لتلبية مطالب الشعب العراقي".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أن "التنوع الاثني في العراق يمثل مصدر قوة ويعزز التعايش السلمي بين أطيافه ويساهم في بناء الاستقرار"، داعيًا إلى أن "يكون للصابئة المندائيين دور في عملية بناء العراق".

من جانبه، أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو، أن "الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم وحريصون على المشاركة في بنائه مع بقية إخوتهم من الأديان والطوائف الأخرى".

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العراق التعايش السلمي وكالة الانباء العراقية

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