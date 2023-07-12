وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور جامعة النهضة لمتابعة سير مبادرة "محو الأمية"

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في بني سويف وعضو مجلس الشيوخ، لمتابعة وتنسيق سير مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة.

وخلال اللقاء تمت متابعة ما تم من إجراءات ضمن المبادرة في قريتي «الهرم وأبوالنور»، حيث اختارتهما التنسيقية كنموذج للدراسة والتحليل، سعيًا للوصول بهما إلى مستوى اقتصادي ومعيشي أفضل.. وقريتا «الهرم وأبوالنور» هما الأقرب لهرم ميدوم السياحي، الذي وضعته وزارة السياحة مؤخرًا على خريطة السياحة المصرية، وهو أحد المقترحات الرئيسية التي اتخذتها التنسيقية بعين الاعتبار من خلال وضع برنامج للتدريب والتطوير بالمنطقة.



جدير بالذكر أن مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية تستهدف إحياء المحورين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال محو أمية السيدات ورفع درجات التدريب والوعي لديهن لإلحاقهن بسوق العمل، وكذلك تحويل قريتي «الهرم وأبوالنور» إلى وحدات اقتصادية منتجة تسهم في رفع الاقتصاد الرسمي، وتطوير المنطقة الأثرية بهرم ميدوم وتحويلها إلى مقصد سياحي يتم إدراجها على الرحلات المنظمة للشركات السياحية.

شارك فى اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن الأعضاء بسمة سعيد دسوقي، هند رحومة، علي حسين، لبنى خليفة، حنان جوهر، محمد طه، أسماء عبدالله.. فيما حضر اللقاء من الجامعة د. إسلام السيد أبوالمكارم عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومعيد بكلية إدارة الأعمال، د. محمد خالد أبو طيرة منسق البروتوكول وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هاجر سعد الدين عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة وعضو التنسيقية.

من جانب المحافظة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، كما حضر اللقاء معتز عبدالرؤوف، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، أسامة ويليام، مدير عام العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف.