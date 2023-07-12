خام برنت يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت، الأربعاء، مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، في طريقها إلى الانتهاء، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأمريكيين، ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين، مع استمرار التضخم في التراجع.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، بواقع 170 ألف برميل يوميا، إلى 1.76 مليون برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا إلى 80.08 دولار للبرميل بعدما وصلت إلى 80.48 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس بدولار إلى 75.79 دولار للبرميل.