ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خام برنت يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل

البترول
البترول

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت، الأربعاء، مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، في طريقها إلى الانتهاء، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأمريكيين، ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين، مع استمرار التضخم في التراجع.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، بواقع 170 ألف برميل يوميا، إلى 1.76 مليون برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا إلى 80.08 دولار للبرميل بعدما وصلت إلى 80.48 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس بدولار إلى 75.79 دولار للبرميل.

خام برنت الولايات المتحدة وكالة الطاقة الدولية سوق النفط الصين

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

تأييد حبس لاعب الزمالك السابق فى سرقة ورقة الزواج العرفى

تموين الفيوم: ضبط 7 أطنان نخالة مدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء

محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

وليد جمال الدين: نطمح لمضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية باقتصادية قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى