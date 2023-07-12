محمد غنيمة: نعد القراء ببرنامج ثقافى ثرى الأفكار ومتنوع المجالات

قال محمد غنيمة، مسئول الملف الثقافي بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، إن المعرض هذا العام يحتوي على العديد من الكتب الجديدة، حيث إن المعرض يحتوي على جناح خاص للطفل، وجناح خاص لسور الأزبكية، كما أن المعرض يضم عددًا كبيرًا من المثقفين المصريين، وعلى رأسهم الكاتب الكبير "إبراهيم عبدالمجيد"، وذكر أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب اهتم بالذكاء الاصطناعي، حيث نظم المعرض يوما كاملًا عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والسوشيال ميديا.

وأوضح أن المعرض نظم حلقة ثقافية للحديث عن الذكاء الاصطناعي بحضور الدكتور "محمود حجازي" للحديث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه، وذكر أن المعرض سيجري تجربة عن الذكاء الاصطناعي أمام الحضور عن التاريخ الفرعوني، وأوضح أن هناك ندوة عن محاولة سرقة ونهب التاريخ المصري، كما أن هناك ندوة كبيرة تضم علماء ومؤرخين للحديث عن التراث والنبش في التاريخ المصري على مر العصور.

وأفاد أن هناك ندوات خاصة بالمرأة وسوف يتم تناول قضايا المرأة والأحاديث التي تم تناولها داخل جلسات الحوار الوطني، كما أن المعرض نظم ندوات للقضايا الملحة للشاب مثل قضية الإدمان وغيرها من القضايا التي تتيح للشاب بناء الذات وبدء مشروعاتهم الخاصة.