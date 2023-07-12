بعد شائعة زواجه من لينا الطهطاوي.. كليب "مجننانى" يجمع عزيز مرقة بها

طرح اليوم النجم الأردني عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب أغنيته التي تحمل عنوان "فجنناني" من كلمات محمد شافعي وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي وميكوس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



تم تصوير الفيديو كليب بإحدى المدن الساحلية في مصر، ودارت فكرتها في إطار تشويقي رومانسي، ملئ بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينا الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبه الجمهور خلال الفترة الماضية، في تقديم عمل فني يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل في أحد البرامج الشهيرة.

يذكر أن هذا هو التعاون الخامس بين الفنان عزيز مرقة وبين شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، بعد أغنية" أحلى واحدة" كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر، و"ضلك أبكي" كلمات عزيز مرقة وتوزيع لؤي حجازي، و"بحبك للسما" كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و"بتسأليني" كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

وكان عزيز مرقة تصدر التريند خلال الأيام الماضية بعد شائعة زواجه من الإعلامية الشابة لينا الطهطاوي بعد خروج صور من كواليس تصوير الكليب الجديد.