ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الرقابة النووية تستقبل خريجى الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة

صورة الحدث
صورة الحدث

استقبلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية وعددهم 75 طالبا.

استهلت الزيارة بترحيب الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالطلاب، ومرافقتهم وفريق عمل الهيئة في جولة للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

واكد رئيس الهيئة في كلمته أن رئيس الجمهورية اتخذ قراراً استراتيجياً عام ٢٠١٥ بإنشاء محطات قوى لتوليد الكهرباء والطاقة.

وقدم الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز شرحاً تفصيلياً لخريجي المدرسة عن دور الهيئة وقطاعاتها الرقابية المختلفة، وكذلك دور الإدارات الفنية الداعمة، كما تطرق إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية.

من جانب آخر، أجاب الدكتور وائل علي الكيميائي بإدارة المعامل والدعم الفني على إستفسارات خريجي المدرسة عن دور الإدارة، حيث أوضح أنها تقدم الدعم اللازم للقطاعات الرقابية المختلفة في الهيئة، كما تطرق لمهام الوقاية الاشعاعية، وبعض أنواع الأجهزة التي يتم استخدامها لقياس الجرعات الإشعاعية الشخصية وكذلك الكشف الإشعاعي، وأنواع التحاليل الكيميائية.

وفي ختام الزيارة، اصطحب الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز خريجي المدرسة إلى معرض الهيئة الذي يضم نماذج ثلاثية الأبعاد توضح الأنشطة المختلفة للهيئة من بين هذه النماذج نموذج لمفاعلات تكنولوجيا الجيل الثالث المطور الذي يتم إنشاؤها الآن في محطة الضبعة النووية، وكذلك نموذج يمثل الأنشطة الإشعاعية، وكذلك أحد تطبيقات المصادر المشعة في المجال الطبي ونموذج للأمن النووي لمحطة نووية كاملة يوضح نظام الحماية المادية لتأمين تلك المحطة، ونموذج لقلب مفاعل مصر البحثي الثاني يمثل نظام المحاسبة والتحكم في المواد النووية الذي يتم تطبيقه من ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيراً نموذج يمثل تخطيط المناطق الخاصة بالطوارئ النووية والإشعاعية.

الأنشطة النووي الانشطة النووية الرقابة النووية والإشعاعية الرقابة النووية الدكتور سامي شعبان

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

تأييد حبس لاعب الزمالك السابق فى سرقة ورقة الزواج العرفى

تموين الفيوم: ضبط 7 أطنان نخالة مدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء

محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

وليد جمال الدين: نطمح لمضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية باقتصادية قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى