G7 تتعهد بدعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا

تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان)، الأربعاء تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وجاء في نص البيان المشترك الذي تم تبنيه في نهاية قمة "الناتو" في فيلنيوس، الأربعاء: "تشمل الضمانات توريد معدات عسكرية برية وجوية وبحرية حديثة"، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، والمساعدة في ضمان الأمن السيبراني لأوكرانيا، وتدريب أفرادها العسكريين.

وتابع البيان المشترك:"سيعمل كل منا مع أوكرانيا على اتفاقيات ثنائية طويلة المدى تهدف ضمان قدرة كييف على الدفاع عن نفسها الآن ومنع المزيد من العدوان الروسي".

وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنه "في حال شنّت روسيا هجوماً مسلحاً في المستقبل، نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".

كما أكدت مجموعة السبع إعطاء الأولوية في التسليم لأنظمة الدفاع الجوي، والمدفعية بعيدة المدى، والطائرات المقاتلة، والعربات المدرعة".