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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنشآت الفندقية تطالب أعضاءها بتسديد مستحقاتها لصالح صندوق دعم السياحة (مستند)

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، منشورًا إلى كل الفنادق بشأن توريد المنشآت الفندقية نسبة 1% المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، يأتي ذلك في ضوء القانون رقم ‎19‏ لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار والخاص بتحصيل رسم سنوي من المنشآت الفندقية بفتاتها المختلفة والمحدد بنسبة ‎1 % من سعر الإقامة للفرد/ الليلة بالمنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على ‎50 جنيهًا.

وطالبت الغرفة من الفنادق بسرعة توريد النسبة المقررة عليهم لصالح الصندوق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، لافتة إلى أن القانون قد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الصادرة في 9 أبريل 2022 مشيرة إلى أنه يجب على المنشآت الفندقية سداد المتأخرات اعتبارًا من شهر مايو 2022 "بشكل مزدوج" أي يتم سداد قيمة شهرين من النسبة المقررة على الفنادق بموجب "شهر من القديم وشهر من الحديث" لمدة عشرة أشهر؛ وذلك على حساب صندوق دعم السياحة.

يشار إلى النسبة المستحقة على الفنادق لصالح صندوق دعم السياحة والآثار يتم احتسابها على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الفندقية طبقا لأسعار الإقامة دون الأطعمة والخدمات الأخرى المقدمة للنزلاء.

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غرفة المنشأت الفندقية صندوق دعم السياحة والآثار شهر يوليو سياحة اثار

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