محافظ الوادي الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير الأعمال بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، والسيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

وتفقّد أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وتابع آخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية.

كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا على سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

كما وجّه بإقامة 2 صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية 3000 شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقر العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث بحث التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالعاصمة يضم كافة الإدارات والخدمات المتعلقة بالتعليم الأزهري.

ووجّه بسرعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم العاصمة، واستكمال خدمات الكهرباء بالمباني الحكومية ورصف الطرق الداخلية.

كما وجه الزملوط بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المول التجاري واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالعاصمة وتشجيره وإنشاء صالات رياضية (جيم)، حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين للعاصمة.