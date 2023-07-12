كاتبة صحفية صينية: الصين تتعامل بالحياد لا الانحياز تجاه الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الكاتبة الصحفية الصينية، سعاد ياي شين، إن الصين أكدت أنها تعارض بشدة تهديدات الناتو، حيث هذه التهديدات لا تطابق مع أرض الواقع على الإطلاق، حيث الصين منذ عقود كثيرة تسعى إلى السلم في العالم وليس تهديد الاستقرار في دول الناتو.

موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية

وأكدت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حلف الناتو ذكر أن الصين تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، معبرة: "أعتقد أن الصين أكدت موقفها تجاه الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث لم تتقدم الصين بأي مساعدات عسكرية يذكر للجانب الروسي، وذلك لأنها تتبنى سياسة الحياد وليس الانحياز كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار مع الجانب الأوكراني".

التجارة الصينية الأوروبية

وأضافت في حديثها، أن الصين دائماً تدعوا إلى عودة نظامها التجاري والاقتصادي باستمرار مع دول أوروبا، لكن ردود الفعل ليست مبشرة على الإطلاق، خاصة وأن دول الناتو تريد التوسع في شرق البحر المتوسط.

وتابعت: "القوة العسكرية السلمية دائماً تكون من أجل الدفاع الوطني الذاتي فقط، والصين تلتزم بحماية الاستقرار والسلام ليس فقط في المنطقة المحيطة بها بل في جميع دول العالم".