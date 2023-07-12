زيلينسكي: نقدر دعم الناتو وأوكرانيا كانت في أمس الحاجة لضمانات أمنية

قال الرئيس الأوكراني فودلديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا تقدّر دعم الناتو وكانت في (أمسّ الحاجة) للضمانات الأمنية.

أضاف زيلينسكي أن الضمانات الأمنية من مجموعة السبع الكبرى “G7” انتصار كبير لأوكرانيا، وفق سكاي نيوز عربية.

أمس، أعرب زيلينسكي عقب وصوله فيلنيوس عن استيائه من عدم وجود إطار زمني حقيقي ودعوته للانضمام إلى الناتو.

وأثناء توجهه إلى فيلنيوس، قال زيلينسكي إنه "تلقى إشارات بأن هناك صياغة معينة تجري مناقشتها بدون أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "الصياغة تتعلق بالدعوة للانضمام إلى عضوية الناتو، وليس حول عضوية أوكرانيا".