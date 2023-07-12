محافظ دمياط تتفقد فعاليات مبادرة الأوقاف الدعوية بمسجد عمرو بن العاص (صور)

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط ، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445 هجرية، وبحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

وتفقدت “عوض” مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للرجال والذى يتم من خلاله منح اجازة فى التحفيظ والقراءة لمن يجتاز البرنامج من الجمهور من حفظة القرآن الكريم لضبط التلاوة والمراجعة وأيضًا لمن يرغب الاستماع أو تعلم القراءة وكذلك مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للنساء ، حيث يمنح أيضًا الاجازة فى التحفيظ والقراءة، كما تفقدت المقرأة النموذجيه للسادة الأئمة من أصحاب الصوت الحسن ومقرأة الأعضاء والأئمة للتلاوة والمراجعة والاهتمام بالأصوات الحسنة ورعايتها وتنميتها واكتشاف مواهب جديدة ..

كما اطلعت محافظ دمياط على أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل، حيث أشادت بالأهداف التربوية للبرنامج الذي يستهدف تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الإسلامي، هذا إلى جانب ما يقدمه البرنامج من أنشطة ترفيهية لزيارة معالم المحافظة والتعرف عليها.

وتقدمت "عوض" بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، كما ثمنت جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدة على دورها الكبير فى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة و الفكر الوسطى، وتربية النشء تربية دينية وأخلاقية وإعداد أئمة ووعاظ ذى خبرة باعتبارهم العماد الرئيسى لتحقيق تلك الأهداف ..

وخلال الزيارة، تفقدت المحافظ مسجد عمرو بن العاص الذى يرجع تاريخه إلى عام 21 هجرية و 641 ميلادي، واطلعت على ما شهده من أعمال ترميم فى الفترة من عام 2007حتى 2009.

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