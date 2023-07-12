بايدن: مستقبل أوكرانيا في حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن هناك مساراً للعضوية.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس على هامش قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أن دول "مجموعة السبع" لن تنتظر حتى نهاية المسار من أجل القيام بتعهداتها بشأن أمن أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ناقش مع نظيره الأوكراني "نوع الضمانات التي يمكن تقديمها في هذا الوقت".

وتابع أن هذه الضمانات هي "التزام على المدى الطويل مدعومة بتعهدات بتوفير الأمن لأوكرانيا إلى حين انضمامها إلى الناتو ضد أي عدوان يحصل".

سوليفان: بايدن سيكون صريحا مع زيلنسكي بشأن الانضمام للناتو

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأربعاء، في مقابلة مع قناة “MSNBC”، إن الرئيس جو بايدن سيكون صريحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الأساس المنطقي لقرار حلف شمال بشأن عضوية أوكرانيا.

وأكد سوليفان بايدن سيكون "صريحاً وأميناً" مع زيلينسكي، عندما يلتقيان في وقت لاحق الأربعاء.

البيت الأبيض: من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا

وسبق وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.



وأضاف البيت الأبيض: “ننظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليًا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر”.

وتابع بيان البيت الأبيض أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا.