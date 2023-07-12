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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاي سبورتس: فولهام يرفض عرض الهلال لضم الصربي "ميتروفيتش"

ألكساندر ميتروفيتش
ألكساندر ميتروفيتش

رفض نادي فولهام الإنجليزي، العرض المقدم من إدارة نادي الهلال السعودي للاستفادة من خدمات الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض للحصول على خدمات ميتروفيتش خلال الميركاتو الجاري، طالع التفاصيل من هنا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن نادي فولهام رفض العرض المقدم من الهلال لبيع ميتروفيتش، مشيرة إلى أن إدارة النادي تعتبر اللاعب غير قابل للبيع.

ويلعب “ميتروفيتش” ضمن صفوف فولهام منذ انتقاله من نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وأفادت الشبكة نقلًا عن مصادر مقربة من اللاعب، أن “ميتروفيتش” لا يريد الرحيل عن الدوري الانجليزي للانضمام للدوري السعودي.

وشارك “ميتروفيتش” في 28 مباراة بقميص فولهام خلال الموسم المنقضي، وسجل 15 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وبدأ ألكساندر ميتروفيتش، مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بارتيزان الصربي، ورحل عن فريق تحت 19 عامًا لصالح نادي تيليبوتيك على سبيل الإعارة ثم عاد للنادي في يونيو 2012، وصعد للفريق الأول في نفس الفترة، ثم رحل لنادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، وقضى موسمين مع النادي البلجيكي قبل الانتقال لصفوف نيوكاسل في صيف 2015، ثم أعير لفولهام في شتاء 2018 ثم انتقل بشكل رسمي لفولهام في صيف العام نفسه.

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