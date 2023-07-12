للاستفادة من الخصومات.. إقبال القراء في أول ساعات افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب

افتتحت اليوم الأربعاء، الدورة الثامنة عشرة من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ليستمر حتى 26 يوليو، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

فالمعرض يضم هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية.

ويقام على هامش المعرض برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات، في أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والدولية باستضافة مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، غيرهم.

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي بشكل مكثف، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة"، يستضيف فيها كبار المثقفين السكندريين.

معرض الإسكندرية للكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب

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