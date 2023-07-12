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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير خاصة بالتربية والتعليم للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب على طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم، للنيابة العامة؛ لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وتبيّن بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ وختم لأحد النواب على طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم؛ للموافقة على إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور.

واتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير، وبالرجوع للمختصين بذات الشأن، تم التأكد من صحة الواقعة، وعليه أمر محافظ المنوفية على الفور، بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد محافظ المنوفية، أنه سيضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها، مؤكدًا أن القانون كفّل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات وسيتم التصدي بكل حزم لأي خروج على نصوص ولوائح القانون.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التربية والتعلي التربية والتعليم التصدي التزوير

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