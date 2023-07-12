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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطالبة ندى عبدالباقي أحمد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات، وأسرتها، بمكتبه بالديوان العام، وذلك تكريمًا لأسرتها لجهودهم في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت نموذجًا مشرفًا لأسرتها والمحافظة.

وهنّأ الغضبان، الطالبة ندى عبدالباقي، بمدرسة زينب الكفراوي، على التفوق والتميز العلمي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح والتربية الجيدة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة، والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وتمنى محافظ بورسعيد، للطالبة ندى عبدالباقي، مزيدًا من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية المقبلة، مؤكدًا فخره بما حققته الطالبة من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربًا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دومًا يرفعون اسم المحافظة عاليًا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

وحصلت الطالبة ندى عبدالباقي أحمد عبدالباقي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بنسبة نجاح 98,17%، وتخصصها فني سكرتير، بمدرسة زينب الكفراوي بنات.

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الاستفاد التعليم الفنى استفاد الجمهورية الحاصلة على المركز الأول الدولة المصر الديوان العام

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