الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسَين الشهيدَين بروكلوس وإيلاريوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسَين الشهيدَين بروكلوس وإيلاريوس اللذان استشهدا في عهد الإمبراطور ترايانوس.

وبهذه المناسبة قالت الكنيسة في عظتها الاحتفالية إن: الحياة الداخليّة هي أمر أساسي... الحياة الناشطة هي نتيجة الحياة الداخليّة وليست لها قيمة إلاّ إذا كانت تعتمد عليها. نودّ أن نقوم بكلّ شيء بأفضل الطرق وبإتقان. لكن، إن لم يكن ذلك مرتبطًا بالحياة الداخليّة، فهو غير نافع. إنَّ قيمة حياتنا ونشاطنا كلّها تنبع من الحياة الداخليّة، حياة محبّة الله والعذراء مريم المنزّهة عن كلّ عيب، ما من نظريات ولا مشاعر، إنّما ممارسة محبّة تكمن في توحيد إرادتنا بإرادة مريم المنزّهة عن كلّ عيب.

قبل كلّ شي، وفوق كلّ شيء، علينا أن نعمّق حياتنا الداخليّة. إن كان الأمر متعلّقًا حقًّا بالحياة الروحيّة، فالطرق الفائقة الطبيعة ضروريّة. الصلاة، والصلاة ووحدها الصلاة ضروريّة للمحافظة على الحياة الداخليّة وابتهاجها؛ إنّ التأمّل الداخليّ أمرٌ ضروريّ.

ليس علينا أن نقلق على أشياء غير مهمّة، لكن بهدوء وسلام، لنحاول أن نحافظ على التأمّل الروحي، ونكون مستعدّين لتلقّي نعمة الله. لهذا السبب يساعدنا الصمت على ذلك.