عضو "شعبة الفلزات": برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مشاركة شركات قطاع الأعمال العام لها أثر ايجابي حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام بجهود مستمرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف “جميل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات القطاع العام في مصر محورًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وواحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الهدف هي برنامج الطروحات الحكومية حيث يهدف هذا البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير فرص استثمارية مثيرة ومشاريع استراتيجية تديرها الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح أن الوزارة تواصل تجهيز الشركات التابعة لها للطروحات الحكومية، من خلال إعداد دراسات الجدوى المتعمقة والتقييمات المالية والاقتصادية للمشاريع. بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشارات المهنية لضمان نجاح البرنامج وجذب الاستثمارات.

وأكد عضو "شعبة الفلزات" أن الوزارة تواصل جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة لها على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية الدولية وتوفير منصات لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، والتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب وتقديم المعلومات الضرورية والإرشادات لهم حول الاستثمار في الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح “جميل” أن أبرز الآثار الإيجابية لدخول الاستثمارات الأجنبية تتمثل في تحسين التكنولوجيا والابتكار وتعزيز التنافسية في السوق العالمية، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التركيز على الابتكار والبحث والتطوير إلى تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأشار الي أنه من ضمن الآثار الايجابية تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية تأثير برنامج الطروحات الحكومية يتجاوز جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية عندما يتم تنفيذ المشاريع الكبيرة، فإنها تحتاج إلى العديد من الخدمات والمواد المحلية، مما يعزز الطلب المحلي.