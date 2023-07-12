ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو "شعبة الفلزات": برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية

حامد جميل
حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مشاركة شركات قطاع الأعمال العام لها أثر ايجابي حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام بجهود مستمرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف “جميل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات القطاع العام في مصر محورًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وواحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الهدف هي برنامج الطروحات الحكومية حيث  يهدف هذا البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير فرص استثمارية مثيرة ومشاريع استراتيجية تديرها الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح أن الوزارة تواصل تجهيز الشركات التابعة لها للطروحات الحكومية، من خلال إعداد دراسات الجدوى المتعمقة والتقييمات المالية والاقتصادية للمشاريع. بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشارات المهنية لضمان نجاح البرنامج وجذب الاستثمارات.

وأكد عضو "شعبة الفلزات" أن الوزارة تواصل جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة لها على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية الدولية وتوفير منصات لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، والتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب وتقديم المعلومات الضرورية والإرشادات لهم حول الاستثمار في الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح “جميل” أن أبرز الآثار الإيجابية لدخول الاستثمارات الأجنبية تتمثل في تحسين التكنولوجيا والابتكار وتعزيز التنافسية في السوق العالمية، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التركيز على الابتكار والبحث والتطوير إلى تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأشار الي أنه من ضمن الآثار الايجابية تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية تأثير برنامج الطروحات الحكومية يتجاوز جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية عندما يتم تنفيذ المشاريع الكبيرة، فإنها تحتاج إلى العديد من الخدمات والمواد المحلية، مما يعزز الطلب المحلي.

استثمارات استراتيجية استثمارية استراتيجيات استثمار اقتصادي

الأكثر قراءة

تأييد حبس لاعب الزمالك السابق فى سرقة ورقة الزواج العرفى

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

تموين الفيوم: ضبط 7 أطنان نخالة مدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء

وليد جمال الدين: نطمح لمضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية باقتصادية قناة السويس

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

محافظ بورسعيد يكرم الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى