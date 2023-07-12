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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"مكتوب وشاول".. ترانيم الأقباط في عيد الرسل 2023

عيد الرسل
عيد الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وذلك بعد فترة صوم بدأ في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة.

وقالت ايلاريا عبد المسيح، المرنمة من ايبارشية بنها، في تصريح خاص إن هناك ترانيم ينتظر الأقباط عيد الرسل حتى يتغنون بها مثل ترنيمة (مكتوب عن الرسل) التي تقول:

مكتوب عن الرسل الأطهار.. أصغي يا فهيم للقول أجهار.. اختار سبعة أبرار.. قلدهم طقس بذياكونون.

ثلاثة مراتب مسمية.. رتبهم الحواريون الأتقية.. دياكونون واغنسطوسيون.. والثالثة هي طقس اسطفانوس.

تقلدت الثلاثة يا طفلا أمين.. ولبست أسرار رب العالمين..  وصرت ترجمان الكاهن الأمين.. وشريكه في تقديس جسد القدوس.

وكذلك ترنيمة شاول شاول التي تصف قصة بولس الرسول وتقول: 

شاول .. شاول لماذا تضطهدني.. شاول .. شاول هل تقاومني.. صعب عليك أن ترفس مناخس.. صعب عليك أن تعاندني.

(1) إلى دمشق خرج شاول.. يهدد ويحمل رسائل.. يسوق رجالًا ونساء.. ليس لقسوته بدائل

(2) وهو منطلق في الطريق.. أبرق حوله نور عظيم.. سقط على الأرض بخوف.. سمع نداء بصوت أليم.

(3) فقال من أنت يا سيدي.. أخبرني يا رب ماذا تريد.. أجابه في الكنيسة تعرف.. وهناك تبدأ من جديد.

(4) شاول الجبار أصبح ضريرًا.. قادوه لدمشق في المسير.. أيام ثلاثة كان وحيدًا.. بلا طعام ولا بصير.

(5) في رؤيا أمر الرب حنانيا.. قم إدعو شاول المختار.. هذا إناء لي قد دعوته.. لطريق آلام وانتصار.

(6) وضع حنانيا اليد عليه.. ليبصر نعمة روح الله.. فأبصر وقام وإعتمد.. وتقوى بخبز الحياة.

(7) صار شاول كارز بالمسيحِ.. لأجل خلاص الآخرين.. مع التلامِيذ من أورشليم.. بروح واحد مبشرين.

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