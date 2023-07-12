مهرجان العلمين.. الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

44 يومًا تشهد فيهم مدينة العلمين الجديدة واحدا من أكبر المهرجانات الترفيهية والأولى من نوعها على أرض مصر، وهو مهرجان العلمين الذي يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، والتي من المقرر أن تجذب أعداد ضخمة من السياح الذين يريدون مشاهدة تلك الفعاليات.

يتضمن المهرجان أنشطة مختلفة ما بين الثقافة والرياضة والأزياء والرقص الشرقي والبالية وكلها مجالات ترفيهية مستهدف بها تنشيط السياحة في مصر، وكذلك استضافة العديد من الشخصيات المتعلقة بتلك الأنشطة منها الأزياء والفن وغيرها مما ينشط السياحة.

ويصف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهرجان بأنه فرصة هامة من أجل الترفيه بالفن في مواسم الصيف، إلى جانب أنه يضم الكثير من الفعاليات في مجالات مختلفة تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، ويشارك فيه فنانون وموسيقيون ومبدعون من جميع أنحاء العالم.

إلى جانب هدفه في الترويج لفرص السياحة والاستثمار في العلمين، ما يصب في صالح الاقتصاد كما أنه يوفر مزيدا من فرص العمل الحقيقية للشباب.

وذكر أن المهرجان يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة العلمين، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

عقد المهرجان بالأمس مؤتمر صحفي في نورث سكوير؛ للكشف عن تفاصيل دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها “10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين”.

ومن المتوقع أن يحقق المهرجان مكاسب استثمارية واقتصادية لمصر في قطاع السياحة تحديدًا، حيث ظهرت توقعات بأن تستقبل مصر مليون زائر من أجل متابعة الفعاليات على مدار 44 يومًا، وهي أكثر من شهر ونصف يتم فيها استقبال جنسيات مختلفة من سياح حول العالم.

ومن المتوقع أن يقام حفل ختام للمهرجان خلال شهر أغسطس على مدار يومين من 24 إلى 26، وذلك من أجل توزيع جوائز يتم تقديمها للفائزين بالأنشطة المختلفة التي عقدت خلال أيام المهرجان في قطاعات مختلفة، وذلك تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

وتصدر المهرجان تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك محرك البحث جوجل، هو واسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بحث كثير من المصريين خلال اليومين الماضيين عن مهرجان العلمين وتفاصيله والمدة التي سيقام فيها على أرض مصر.

ووفق أداة جوجل تريند تعتبر محافظة مطروح هي الأكثر بحثًا عن المهرجان بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها محافظة الجيزة ثم البحيرة ثم القاهرة والإسكندرية.

أداة جوجل تريند

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المهرجان عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، بينها حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

وتعد أحد الأنشطة الهامة التي من المقرر أن تعقد خلال فعاليات المهرجان هي الكرة الشاطئية، حيث بدأت شركة تذكرتي في حجز التذاكر المتاحة للمباريات التي من المقرر أن تعقد خلال أيام مهرجان العلمين التي تخص الكرة الشاطئية، والتي ستجذب مزيداً من السياح على النحو المتوقع.

موقع تذكرتي

وكشفت تذكرتي، عن مشاركة أهم وأشهر نجوم الكرة المصرية في مباريات ELALAMEIN BEACH SOCCER، والتى يشارك فيها كل من وليد سليمان، عماد متعب، أحمد حسن، محمد فضل، محمد ناجي جدو، حازم إمام، حسام غالي، محمد شوقي، محمد زيدان، بالإضافة إلى عدد كبير من المفاجآت الأخرى.