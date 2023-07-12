221 مليون يورو حصيلة مكاسب تشيلسي من بيع اللاعبين في الصيف

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي، في كسب المزيد من الأموال، بعد بيع عدد من اللاعبين خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وتصدر نادي تشيلسي قائمة الأندية الأكثر كسبًا للأموال من بيع اللاعبين في الصيف الحالي، متفوقًا على نادي لايبزيج الألماني.

واضطر نادي تشيلسي لبيع عدد من اللاعبين؛ لتجنب الوقوع في أزمة انتهاء قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما أبرم عدة صفقات في يناير 2023 الماضي.

تشيلسي يتصدر قائمة الأندية الأكثر كسبًا للأموال من بيع اللاعبين في الصيف

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الأندية الأكثر كسبًا للأموال من بيع اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على النحو التالي:

1- تشيلسي الإنجليزي

جمع نادي تشيلسي 221 مليون يورو من بيع 6 لاعبين حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن صفوف تشيلسي كل من: كاي هافيرتز (انضم إلى أرسنال، مقابل 70 مليون يورو)، ماسون ماونت (انضم إلى مانشستر يونايتد)، ماتيو كوفاسيتش (انضم إلى مانشستر سيتي)، كاليدو كوليبالي (انضم إلى الهلال السعودي)، إدوارد ميندي (انضم إلى أهلي جدة)، وروبن لوفتش تشيك (انضم إلى ميلان).

ورغم الصفقات التي أبرمها نادي تشليسي في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير، ولكنها لم تنجح في إنهاء معاناة الفريق في الموسم المنصرم 2022-2023، ليضطر إلى بيع عدد من اللاعبين في الصيف الحالي.

وعانى فريق تشيلسي من تراجع الأداء والنتائج بشكل كبير، ليُنهي الموسم بالتواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

2- لايبزيج الألماني

جمع نادي لايبزيج 134 مليون يورو من بيع ثلاثة لاعبين حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن صفوف لايبزيج كل من: كريستوفر نكونكو (انضم إلى تشيلسي)، دومينيك سوبوسلاي (انضم إلى ليفربول، مقابل 70 مليون يورو)، وجوسيب مارتينيز (انضم إلى جنوى).

3- بروسيا دورتموند الألماني

جمع نادي بروسيا دورتموند 108 ملايين يورو من بيع لاعبين اثنين حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن دورتموند كلًا من جود بيلينجهام (انضم إلى ريال مدريد، مقابل 103 مليون يورو)، وأنسجار كناوف (انضم إلى آينتراخت فرانكفورت).

4- سبورتينج لشبونة البرتغالي

جمع نادي سبورتينج لشبونة 108 ملايين يورو أيضًا من بيع ثلاثة لاعبين حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن سبورتينج لشبونة كل من: مانويل أوجارتي (انضم إلى باريس سان جيرمان، مقابل 60 مليون يورو)، بيدرو بورو (انضم إلى توتنهام هوتسبير)، وتياجو توماس (انضم إلى فولفسبورج).

5- وولفرهامبتون الإنجليزي

جمع نادي وولفرهامبتون 92 مليون يورو من بيع 4 لاعبين حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

ورحل عن وولفرهامبتون كل من: روبن نيفيز (انضم إلى الهلال السعودي، مقابل 55 مليون يورو)، ناثان كولينز (انضم إلى برينتفورد)، كونور كوادي (انضم إلى ليستر سيتي)، وهايو كاوابي (انضم إلى ستاندارد لييج).