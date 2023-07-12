"المصريين الأحرار" يزور متحف الحزب الشيوعى الصينى ببكين

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في زيارة المتحف ومعرض تأريخ الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين؛ وهو معرض يروي تاريخ الحزب منذ نشأته عام 1921 حتى الآن بعد مرور 102 عام على أقدم حزب في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة حزب المصريين الأحرار النسخة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني "الحاكم" وأحزاب الدول العربية والمقرر انعقاده بدولة الصين الشعبية خلال يومي 13-14 يوليو الجاري، بدعوة رسمية لمشاركة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، للنسخة الرابعة علي التوالي، وأناب عنه للحضور رائد مقدم، عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم.

وقال رائد مقدم، ممثل الحزب في المؤتمر والزيارة، إن المعرض التاريخي للحزب الشيوعي الصيني يضم تاريخ ماو تسي تونغ الزعيم الصيني الكبير وإعلانه في مطلع أكتوبر عام 1949 جمهورية الصين الشعبية، وهرب القوميين إلى جزيرة تايوان حيث شكل شيانغ كاي شيك حكومة في تايبيه.

وأضاف أن المتحف يحوي بانوراما عن المسيرة العظيمة التي سار فيها ماو تسي تونغ وأعوانه حوالي 6000 كيلومتر على مدار 3 سنوات حتى وصل الريف الصيني وتوفي نحو 80٪ من جيشه؛ وما تلاها من بداية جديدة لتكوين جيشه العظيم ثم زحف علي العاصمة وأسقط خصومه وبدأ النهضة العظيمة لدولة الصين.

وأوضح أن المتحف يحتوي مسيرة الزعيم الصيني الجديد شي جين بينغ، وكيف أحدث طفرة تطوير للحزب الشيوعي وصعد من خلاله بدولة الصين حتى أصبحت الاقتصاد الثاني على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة التفقدية وقع رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس حزب المصريين الأحرار كلمة بالإنابة عن الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب في دفتر حضور الشخصيات الهامة للمعرض ووثق تمنياته وتمنيات حزب المصريين الأحرار رئاسة وأعضاء، استمرار الازدهار والتوفيق للحزب الشيوعي الصيني ودولة الصين الصديقة.