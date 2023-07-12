ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاضى: إقبال عربى على مهرجان العلمين.. وسيكون قبلة "السياحة الصيفية"

القاضى مع محرر الدستور
القاضى مع محرر الدستور

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مهرجان العلمين الجديدة الذي تنطلق فعالياته بداية من غد بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، سيضم مسابقات رياضية على مستوى عال من التنظيم والرياضات المحببة لدى فئة الشباب، بالإضافة إلى عروض للأزياء العالمية، كما سيتم تنظيم عدد من الحفلات الغنائية التي سيحييها عدد من النجوم تبدأ بالفنان تامر حسني.

بدأنا في الترويج لمهرجان العلمين منذ الشهر الماضي

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة شاركت في المهرجان من الجانب الترويجي، فقد تم الترويج للمهرجان في عدد مع المحافل التي شاركت بها خارج مصر بالإضافة إلى شركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وبدأنا الترويج للمهرجان منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

واختتم القاضي بأن السياحة العربية متمركزة حاليا في منطقة الساحل الشمالي، وإحياء مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة سيجذب السائحين العرب، موضحا أن وجود هذا المهرجان هو ترويج لمدينة العلمين الجديدة، وركز في الترويج للمهرجان إظهار الفعاليات التي ستقام به بالإضافة إلى إظهار العلمين كمقصد سياحي غنى يجذب السائحين محبي السياحة الشاطئية والترفيه، بحيث تكون وجهة السائح خلال العام المقبل، خاصة أن العلمين بها كل العوامل اللوجستية التي تضعها على خريطة السياحة العالمية، فهناك مطار لاستقبال السائحين، فضلا عن أن المجتمع المحلي للمدينة يساعد على جعلها مقصدا سياحيا مميزا.

مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين تامر حسني وزارة السياحة والآثار السياحة العربية

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا توفيق عكاشة.. من الجانى؟

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والحد الأدنى للدرجات الوظيفية

توفيق عكاشة يطالب بسرعة ضبط لصوص منزله فى 6 أكتوبر

التخطيط: وفرنا ربع تريليون جنيه فى الموازنة الحالية

العالمية للأرصاد الجوية: الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى