القاضى: إقبال عربى على مهرجان العلمين.. وسيكون قبلة "السياحة الصيفية"

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مهرجان العلمين الجديدة الذي تنطلق فعالياته بداية من غد بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، سيضم مسابقات رياضية على مستوى عال من التنظيم والرياضات المحببة لدى فئة الشباب، بالإضافة إلى عروض للأزياء العالمية، كما سيتم تنظيم عدد من الحفلات الغنائية التي سيحييها عدد من النجوم تبدأ بالفنان تامر حسني.

بدأنا في الترويج لمهرجان العلمين منذ الشهر الماضي

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة شاركت في المهرجان من الجانب الترويجي، فقد تم الترويج للمهرجان في عدد مع المحافل التي شاركت بها خارج مصر بالإضافة إلى شركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وبدأنا الترويج للمهرجان منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

واختتم القاضي بأن السياحة العربية متمركزة حاليا في منطقة الساحل الشمالي، وإحياء مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة سيجذب السائحين العرب، موضحا أن وجود هذا المهرجان هو ترويج لمدينة العلمين الجديدة، وركز في الترويج للمهرجان إظهار الفعاليات التي ستقام به بالإضافة إلى إظهار العلمين كمقصد سياحي غنى يجذب السائحين محبي السياحة الشاطئية والترفيه، بحيث تكون وجهة السائح خلال العام المقبل، خاصة أن العلمين بها كل العوامل اللوجستية التي تضعها على خريطة السياحة العالمية، فهناك مطار لاستقبال السائحين، فضلا عن أن المجتمع المحلي للمدينة يساعد على جعلها مقصدا سياحيا مميزا.