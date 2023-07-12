موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والحد الأدنى للدرجات الوظيفية

بالتزامن مع منتصف شهر يوليو حرص الموظفين والعاملين في كافة مؤسسات الدولة والهيئات على معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 عبر جوجل، وذلك اعتبارًا من يوم 23 من يوليو 2023، وذلك طبقا لما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية.

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، والحد الأدنى لأجور الموظفين.

وقررت وزارة المالية في مصر صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023 في يوم 23 يوليو، سيستمر صرف المرتبات إلى يوم 27 يوليو 2023 في الشهر الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023 في يوم السبت الموافق 23 يوليو 2023 كأول أيام صرف المرتبات للعاملين بالدولة في الوزارات والمديريات الأتية:

«الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، والبيئة، والنقل، والقوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، والإنتاج الحربي، السياحة، البترول، وزارة الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، ووزارة الإسكان، والتجارة والصناعة»

«وزارة الإسكان والمرافق، ومديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، ومديريات القوى العاملة، ومديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

وصرف مرتبات شهر يوليو 2023 في يوم الأحد 24 يوليو 2023 وهو ثاني أيام صرف المرتبات للعاملين بالدولة في الهيئات الحكومية المستقلة الآتية:

« الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

وصرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023 يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2023 إلى يوم 27 يوليو 2023 للعاملين، وهم الذين تخلفوا عن صرف جميع المرتبات في الأيام، التي قد تم تحديدها من خلال وزارة المالية.

الحد الأدنى لأجور الموظفين في مرتبات شهر يوليو