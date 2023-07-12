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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن" : مصر تمنح المستثمرين فرصة ذهبية بتعديلات تشريعية جريئة

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

قال تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذى أقره مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون يضمن تحقيق المساواة بين كافة المستثمرين والجهات الحكومية، في مختلف الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك القانون كان مطلب مهم لمختلف المستثمرين، وهو ما استجابت له الدولة فى إطار حرصها علي تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين، لاستغلال الفرص الاستثمارية في مصر.

وتابع أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بالإضافة لذلك القانون، أيضا تأتى التعديلات التى أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي بقانون الاستثمار، من التشريعات التي تساعد على جذب الاستثمارات لاسيما في ظل ما تضمنه من حوافز جديدة بالإضافة إلى مد الاستفادة من الحوافز المقررة في القانون إلى عدد من القطاعات والمجالات التى لم تستفيد من قبل من تلك الحوافز، وهو الأمر الذى يخلق بدوره مناخا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح تامر عبد الحميد، أن زيادة حجم الاستثمار، يعني زيادة في حجم الإنتاج، وزيادة في فرص العمل، وتوفير في الدولار، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والاستيراد والتصدير، من خلال زيادة حجم التصدير و تقليل حجم الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلي.

ودعا عبد الحميد، الحكومة ولاسيما المجموعة الاقتصادية إلي التطبيق الجيد لتلك التشريعات الجديدة علي أرض الواقع من خلال تأهيل الموظفين المختصين وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يقلل من دوائر التعامل بين المستثمر والموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية،  يهدف إلى  تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

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