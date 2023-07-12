كريم إسماعيل: نستهدف تقديم المزيد من الدعم لمجتمع الأعمال الأفريقي

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تعيين المهندس كريم إسماعيل ضمن التشكيل الجديد لعضوية مجلس الإدارة للجمعية لعام 2023-2024.

ومن جهته، قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن القرار يأتي في إطار خطة ومنهجية العمل المعمول بها داخل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوي والتي تنتهج فيها إجراء التعديلات والتغيرات في موقع مجلس الإدارة وكذا رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية.

وأكد المهندس كريم إسماعيل، الشرف الكبير بالتعيين عضوا بمجلس إدارة الجمعية، كما أنها مسؤولية كبيرة للعمل مع زملائي الموقرين في مجلس الإدارة من أجل تقديم المزيد من الدعم لمجتمع الأعمال الأفريقي.

قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة وعضو الهيئة العليا لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن اهتمامات واستحداث برامج جديدة لتوسيع القعدة التصديرية ومستلزمات مواد البناء والقطاعات المكملة للأسواق الإفريقية عبر آليات وأنظمة جديدة وحديثة سوف يعلن عن تفاصيلها قريبا فور اعتماد الخطة الاستراتيجية للعمل المشترك بين الجانبين.

وأكد المهندس كريم إسماعيل، بأهمية التوسع في القطاعات التجارية والاستثمار الرياضي والسياحة الصحية وكلها مقومات يمتلكها القطاعات الكبري والتي تستهدف زيادة الصادرات لقارة الإفريقية باحترافية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك لا بد أن تكون الشركات مؤهلة للعمل بالخارج.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار قطاع التشييد والبناء كافيل لتحقيق تلك الاستراتيجيةالتي بناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على وجود تعاون بين مجتمع رجال الاعمال والشركات الكبرى التي تعتزم العمل بالقارة السمراء يشمل أيضا كافة قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة إضافة لقطاع التشييد والبناء، كذا التعاون في تبادل المعلومات وقواعد البيانات التي تخدم تكثيف النشاط في القارة.