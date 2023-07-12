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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يقرر إيقاف قيادات وموظفين بمحليات فاقوس عن العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل  من "ا ع س"، رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية - التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"ج ف م" رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و"ج إ ح" مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

كما قرر المحافظ وقف "ع ا ا"، مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و" م ا م " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير الوحدة الصحية بالكفر القديم التابعة للإدارة الصحية ببلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة مع توجيه إنذار لمدير الإدارة الصحية ببلبيس وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لوحدة طب الأسرة بالكفر القديم ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، حيث تفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية وتبين له عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية بالوحدة وكذلك عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والمعدات الطبية المستخدمة.

كما اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، حيث تبين له تغيب 16 من العاملين بالوحدة الذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم.

الإدارات الهندسية أصدر الدكتور احتياطيآ التحقيق مع إهمال

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