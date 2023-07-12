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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: بدء إجراءات تسلم العمال الناجحين في مسابقة العمال 2022

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣م العمال الناجحين في مسابقة العمال لعام ٢٠٢٢م لبدء إجراءات تسلمهم العمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

هذا وقد رصدت كاميرا المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف السعادة على وجوه العمال الجدد وهم يرون الانطلاقة الجديدة لوزارة الأوقاف من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد المتقدمون بما شاهدوه من تطور ملحوظ في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، كما أشادوا بحسن استقبال القائمين على العمل وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدين أن جميع إجراءات تسلم العمل اتسمت بالسهولة والتعاون، مما يدفع الجميع للتفاؤل والإقبال على العمل مخلصين النية في خدمة بيوت الله (عز وجل).

وزارة الأوقاف الأوقاف العاصمة الإدارية

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