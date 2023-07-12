الأقباط يحتفلون بعيد الرسل.. تعرف على تقسيمهم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وذلك بعد فترة صوم بدأ في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة.

أنطونيوس ماهر، الحاصل على دبلوم العلوم الكتابية ونصوص الكتاب المقدس، من معهد الرعاية والتربية الكنسية بالكاتدرائية، قال في تصريح خاص، إن رسل المسيح لهم تقسيما يبدأ من الـ تلميذ الذين اختارهم المسيح في بداية خدمته في عمر الثلاثين.

وهم سمعان المدعو بطرس، وأندراوس ويذكر إنجيل متى ولوقا بأنه أخ لسمعان بطرس، ويعقوب وهو ابن زبدي حسب إنجيل مرقس ومتى، ويوحنا وإنجيل مرقس ومتى يذكران انه أخ ليعقوب بن زبدي، وفيلبس، وبرثلماوس الذي سٌميَ نَثَنَائِيلَ في إنجيل يوحنا، ومتى وهو متى المٌبشر وهو جابي ضرائب، وكان يدعى لاوي في انجيلي لوقا ومرقس.

وتوما، ويعقوب بن حلفى، وسمعان الملقب بالقانوي حسب إنجيل مرقس ومتى ولوقا، ويهوذا تداوس وسٌميَ تداوس في انجيلي مرقس ومتى، وهو أخو يعقوب بن حلفى حسب إنجيل لوقا، بالإضافة إلى يهوذا الاسخريوطي، الذي حل محله القديس متياس.

هذا بالإضافة إلى الرسل السبعين الذين أرسلهم المسيح إلى كل أقطار الأرض للكرازة بالمسيحية، ومن جانبه قال البابا الراحل شنودة الثالث في عظة الأحد 30 مايو 2010 في الإسكندرية، التي تحدث خلالها عن رسل المسيح إن السيد المسيح هو الذي اختارهم بنفسه وقال لهم: "لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ"، وهذا يرينا أن الوظيفة الكهنوتية تكون باختيار الرب. "لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم" "وأرسلتكم لتصنعوا ثمرًا ويدوم ثمركم" (وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ) فجميعهم كانوا مختارين من الرب.