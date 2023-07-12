في مهرجان الاوبرا الصيفى.. أعمال أحمد منيب على المكشوف بالأوبرا

تقدم فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى أحمد منيب حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 16 يوليو، على المسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

إبداعات نوبية ضمن المهرجان الصيفي

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التراثية النوبية بجانب نخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب منها الرزق ع الله ، اسكاليلو “الساقية ، دار بي الهوا ، مشتاقين ، ياليلة عودي تاني ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا” .

يذكر أن فرقة منيب التراثية تضم 10 فنانين منهم 8 عازفين على آلات الدف ، العود ، الكوله بجانب عدد من الالات الشعبية، تخصصت في تقديم أعمال الملحن الراحل أحمد منيب والفلكلور النوبي ، شاركت في عروض داخل مصر وخارجها منها فعاليات برنامج أسابيع التراث الثقافي العالمي بالشارقة ، افتتاح المعرض العربي المشترك للأسر المنتجة ، افتتاح توسعات النادي الرياضي بالإسماعلية ونالت الإعجاب والاستحسان .

احتفالية الأوبرا بذكرى وردة الجزائرية

على صعيد آخر وبمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية، تنظم دار الاوبرا حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من داليا عبد الوهاب ، شيماء ناجى ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى وفرح الموجى .

