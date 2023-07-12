محافظ الفيوم يؤكد على تكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات "100 يوم صحة"

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت أعمالها يوم 25 يونيو الماضى، وتستمر حتى 1 اكتوبر 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع خالى من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان، ورؤساء مجالس إدارات وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالفيوم، ومديرى الإدارات المعنية بمديرية الصحة والسكان.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم، برؤساء مجالس إدارات وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض المحافظة، مؤكداً أن دور المجتمع المدني والعمل الأهلى لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به القطاع الحكومي بمختلف مؤسساته، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من المواطنين، بجانب الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال إطلاق مبادرات "100 مليون صحة"، لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين بأماكن تقديم الخدمات والتركيز على الفئات المستهدفة بمبادرة "100 يوم صحة"، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ، على تضافر الجهود وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي، للوصول إلى أعلى مستهدفات لحملة "100 يوم صحة"، خلال فترة عملها على أرض المحافظة، التى تعمل على محاور الحد من انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وخدمات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما أكد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مديرية الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار التعاون البناء والتشبيك فيما بينها من خلال وضع خطط العمل المشتركة، لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر عدد من المواطنين، من خلال مبادرة "100 يوم صحة"، بالتركيز على برامج التوعية والتثقيف، والحشد بالتعاون بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، فضلاً عن الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة بالمجتمع، مع التركيز على الفئات المؤثرة خلال عمليات التوعية بأهمية حملة "100 يوم صحة".

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي من جانب، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتوفير مقرات لتنظيم القوافل الطبية المتحركة لحملة "100 يوم صحة"، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية وأماكن تجمعات المواطنين، والعمل على توفير الأطباء المتخصصين، مع تحديد تخصصصاتهم الطبية وأعدادهم وأماكن تنظيم القوافل، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن فعاليات المبادرة مسبقاً، من خلال التنسيق بين مديرية الصحة والجهات ذات الصلة، في إطار العمل التشاركي المتكامل مع الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة.

ومن جهته؛ استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أهداف حملة "100 يوم صحة" لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، والتى تعمل فى إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بمبادرة "100 مليون صحة".

وأوضح أنه تم تكثيف العمل لتنفيذ برامج المبادرة خلال الفترات الصباحية والمسائية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، وزيادة أعداد القوافل الطبية العلاجية بها، والتزام الفرق الطبية بالتواجد وتقديم الخدمات، وإقامة ندوات التوعية والتوجيه، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة وتوفير المستلزمات والأدوية للحالات المرضية المكتشفة بالمبادرات والقوافل الطبية.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة"، تستهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، في إطار تفعيل وتحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة"، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ 11 مبادرة بالفيوم تختص بالصحة العامة للمواطنين، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، والكشف المبكر عنها.

وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال مبادرة "100 يوم صحة" علي الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وتنظيم الأسرة، والأطفال، وسوء التغذية، والباطنة، والعظام، وتطعيمات فيروس "c"، والسرطان، بجانب التوعية بأهداف المبادرة ومستهدافاتها وأهميتها وفوائدها.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن العمل بمبادرة "100 يوم صحة" على أرض المحافظة، يتم من خلال عدد 9 مستشفيات مركزية وعامة، بجانب مستشفى التأمين الصحي، وجارى العمل للتنسيق مع المستشفى الجامعي للدخول فى تنفيذ أهداف المبادرة، بجانب عدد 175 وحدة صحية، منها 103 وحدة صحية تقوم بدمج الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية المختلفة " 100 مليون صحة"، وعدد 18 عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة مع توفير عيادة أخرى بالتنسيق مع محافظة بني سويف، ويقوم ببرامج التوعية عدد 23 مثقف ومثقفة صحية.