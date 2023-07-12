قافلة طبية مجانية من الجامعة البريطانية بواحة سيوة.. 19 يوليو

تستقبل واحة سيوة القافلة الطبية التي تنظمها كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في الفترة من 19 وحتى 21 يوليو الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بطب الأسنان لأهالي واحة سيوة، وكذا التوعية الصحية بصحة الفم والأسنان والصيدلة الإكلينيكية بمشاركة أطباء مهرة في تخصص قسم الأسنان لتقديم أفضل الخدمات الطبية وعلاج جميع أنواع المشكلات الصحية الخاصة بالأسنان.

وقدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للجامعة البريطانية، لجهود المشاركة المجتمعية الفعّالة للارتقاء بالخدمات الطبية المجانية المقدمة لأهالي سيوة، والوصول لجميع المناطق البعيدة والنائية في أطراف المحافظة التي تحتاج إلى مزيد الدعم في الخدمات الصحية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القافلة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي الواحة.