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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر فى الزمالك يكشف طريقة لعب أوسوريو أمام الأهلى (خاص)

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق من تغيير طريقة لعبه في مباراة القمة أمام الأهلي غدا الخميس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن أوسوريو رافض تماما فكرة تغيير طريقة اللعب في لقاء الغد ويصر على الاعتماد على نفس أسلوبه.

وشدد المصدر على أن أوسوريو لديه قناعة كاملة في تطبيق اللاعبين طريقة لعبه بالشكل الأمثل بعدما استوعبوها في اللقاءات الماضية وبات الأمر مختلفا عن بداياته مع الفريق.

وأشار إلى أن أوسوريو لن يجري تعديلات على التشكيل إلا في أضيق الحدود ويميل للاعتماد على نفس أسلوبه وطريقة لعبه التي طبقها في المباريات الماضية.

وينوي أسوريو وضع عدد من الناشئين على دكة البدلاء في مباراة القمة تمهيدا للدفع ببعضهم في الشوط الثاني.

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