ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ميلان كونديرا.. رحيل صاحب رائعة "كائن لا تحتمل خفته"

ميلان كونديرا
ميلان كونديرا

رحل الكاتب الفرنسي التشيكي المولد ميلان كونديرا، الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاماً.

ميلان كونديرا، كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية، ولد في الأول من أبريل عام 1929، لأب وأم تشيكيين.

وكان والده لودفيك كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو.

ميلان كونديرا تعلم العزف على البيانو من والده، ودرس علم الموسيقى والسينما والآدب، وتخرج في 1952 وعمل أستاذاً مساعداً ومحاضراً في كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية.

في عام 1953 نشر أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف ككاتب مهم إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى "غراميات مضحكة".

ويعرف كونديرا بمؤلفات عدة أشهرها "كائن لا تحتمل خفته"، وكتاب "الضحك والنسيان"، و"الخلود" و"المزحة".

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

"مش مالى عينها وخانتنى مرتين".. تفاصيل دعوى زنا من عامل ضد زوجته

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى