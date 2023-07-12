ميلان كونديرا.. رحيل صاحب رائعة "كائن لا تحتمل خفته"

رحل الكاتب الفرنسي التشيكي المولد ميلان كونديرا، الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاماً.

ميلان كونديرا، كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية، ولد في الأول من أبريل عام 1929، لأب وأم تشيكيين.

وكان والده لودفيك كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو.

ميلان كونديرا تعلم العزف على البيانو من والده، ودرس علم الموسيقى والسينما والآدب، وتخرج في 1952 وعمل أستاذاً مساعداً ومحاضراً في كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية.

في عام 1953 نشر أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف ككاتب مهم إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى "غراميات مضحكة".

ويعرف كونديرا بمؤلفات عدة أشهرها "كائن لا تحتمل خفته"، وكتاب "الضحك والنسيان"، و"الخلود" و"المزحة".