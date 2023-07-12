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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت السناري يستضيف معرض «الفوتوغرافية» للمحترفين والهواة.. الأحد

بيت السناري
بيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرض "الفوتوغرافية" للمحترفين والهواة، للفنان شريف إسماعيل، يوم الأحد 16 يوليو الجاري، في تمام الثامنة مساء.

يشارك في المعرض المؤرخ والكاتب عماد أبو العلا ونخبة من المصورين، ويتخلل حفل الافتتاح فيلم عن المشاركين في المعرض والأعمال المشاركة.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية النابعة من تاريخ وحضارة مصر، والصور الفوتوغرافية المستمدة من البيئة والحياة المصرية، ويقام على هامش المعرض حفلة فنية وتراثية، وكذلك ورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي" للشباب.

يقام المعرض في الفترة من الأحد 16 وحتى الخميس 20 يوليو، وهو في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بتاريخ وتراث مصر، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والتأكيد على دور وأهمية الفن الهادف في المجتمع. 

جدير بالذكر أن الفنان شريف إسماعيل هو مصور ومصمم جرافيك ومخرج ومعد برامج؛ أخرج ونفذ العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومنها أغلفة أول مجموعة كتب شبابية كويتية صادرة عن دار بلاتنيوم للنشر والتوزيع، ومجلة البوسطة الخاصة بجمعية هواة الطوابع والعملات الكويتية، كما  صمم طوابع مئوية البريد الكويتي وأخرج عدد من أفلام الفيديو للسفارة الأسترالية ومسابقات الرسم والتصوير.

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

التصوير الفوتوغرافي التواصل الثقافي الصور الفوتوغرافية ببيت السناري الأثري تراث مصر تاريخ وحضارة مصر مكتبة الاسكندرية

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